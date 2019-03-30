РИАМО - 30 мар. Концерт, посвященный 180-летию русского композитора Модеста Мусоргского, состоится в субботу в 15:00 в Серпуховском историко-художественном музее, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Модест Мусоргский – величайший композитор, произведший на свет самобытную камерную вокальную лирику и фортепианную музыку. В программе концерта цикл фортепианных пьес «Картинки с выставки», – отмечается в материале.

Мусоргский – русский композитор, член «Могучей кучки». Работал в различных жанрах: в его творческом наследии оперы, оркестровые пьесы, циклы вокальной и фортепианной музыки, романсы и песни, хоры. В творчестве Мусоргского нашли оригинальное и яркое выражение русские национальные черты, но самобытность его при жизни не была в полной мере оценена.

С начала XX века и поныне его оперы «Борис Годунов» и «Хованщина», цикл фортепианных миниатюр «Картинки с выставки», вокальные циклы «Песни и пляски смерти», «Детская» и другие сочинения – признанные шедевры мирового музыкального искусства.