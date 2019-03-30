РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 30 мар. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в субботу проведет традиционную ежемесячную встречу с жителями горокруга, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В субботу, 30 марта, глава Люберец Владимир Ружицкий проведет очередную встречу с жителями городского округа Люберцы. Встреча пройдет в гимназии №20», – говорится в сообщении.

Мероприятие начнется в 12:00. Гимназия находится по адресу: Люберцы, Южная улица, дом №20.

На встрече глава ответит на вопросы жителей.