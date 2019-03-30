РИАМО - 30 мар. В Одинцовском округе Подмосковья в субботу пройдет весенний парад коммунальной техники, старт мероприятию будет дан в 10:00 сразу на трех площадках – в Одинцове, Голицыне и Кубинке, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского района.

«Планируется, что в акции будет задействовано свыше 60 единиц специализированной техники. На центральной площади Одинцова, в Голицыне и Кубинке будут представлены машины, которые весной и летом ежедневно делают округ чище», — говорится в сообщении.

В параде коммунальной техники примут участие экскаваторы-погрузчики, тракторы, манипуляторы, самосвалы, вакуумно-подметальные пылесосы, комбинированные дорожные и поливомоечные машины, автовышки, минипогрузчики, эвакуаторы, аварийные автомобили.

В Голицыне и Кубинке акция состоится по адресам – Звенигородское шоссе, 15, и деревне Чупряково у дома 9. Для всех желающих будут проведены демонстрационные работы машин.