РИАМО - 29 мар. Ранее судимый мужчина нанес несколько ножевых ударов бывшей жене и ее родственнику во время ссоры в подмосковной Дубне, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Мужчина на почве неприязненных личных отношений нанес своей бывшей жене и ее 52-летнему родственнику непроникающие ножевые ранения и скрылся. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение», – говорится в сообщении.

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в совершении преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 15 лет.