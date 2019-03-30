РИАМО - 30 мар. В столице в субботу в шестой раз пройдет акция «День аиста», на мероприятиях можно будет пообщаться с воспитанниками учреждений для детей-сирот и посмотреть спектакли с их участием, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«День аиста» традиционно проходит в Москве в последнюю субботу марта и октября. В этот день для людей, готовящихся принять ребенка в семью, организуют праздничные мероприятия с участием воспитанников учреждений. Дети показывают небольшие спектакли, рассказывают стихи, показывают гостям свои комнаты и участвуют в многочисленных мастер-классах», – говорится в материале.

С каждым годом количество людей, посещающих организации для детей-сирот, увеличивается, отмечается в сообщении.

В «День аиста» гости смогут проконсультироваться у специалистов по вопросам семейного устройства. Кроме того, посетителей учреждений ждут концерты, мастер-классы и чаепития с детьми. Праздник начнется в 11:00.

На сегодняшний день в столице проживают 20,5 тысяч детей, оставшихся без попечения родителей, из них более 19 тысяч находятся на воспитании в семьях. При этом около 1,5 тысячи ребят все еще живут в организациях для детей-сирот и ждут своих приемных родителей.