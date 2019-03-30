РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 30 мар. Жителей подмосковного Подольска приглашают в субботу принять участие в Едином дне диспансеризации, который будет проходить в восьми медучреждениях городского округа с 9:00 до 17:00, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В Подольске продолжается проведение диспансеризации населения. Главной ее целью является оценка факторов риска и раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний.

«Единый день диспансеризации будет проведен в восьми медицинских организациях горокруга 30 марта с 9:00 до 17:00: в поликлинике №1 (улица Кирова, дом №27), в больнице №2 (улица Батырева, дом №7), больнице №3 (улица Литейная, дом №40), Климовской больнице №2 (микрорайон Климовск, проспект 50-летия Октября, дом №21), Климовской центральной больнице (микрорайон Климовск, Больничный проезд, дом №1)», – говорится в сообщении.

Также диспансеризация в этот день будет проходить в Подольской районной больнице (микрорайон Дубровицкий, поселок Кузнечики, дом №9, корпус №1), в Подольской районной больнице (микрорайон Кузнечики, бульвар 65-летия Победы, дом №10) и в Львовской районной больнице (микрорайон Львовский, Больничный проезд, дом №4А).

В текущем году осмотру подлежат жители 1935, 1938, 1941, 1944, 1947, 1950, 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998 годов рождения, прикрепленные к вышеперечисленным медицинским организациям. При прохождении диспансеризации не нужно получать талоны и стоять в очереди, осмотр врачами проводится за короткое время.