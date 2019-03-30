РИАМО - 30 мар. Ежегодный праздник для любителей французского языка и культуры пройдет в библиотеке иностранной литературы в Москве в субботу, участники фестиваля смогут встретиться с журналистом Владимиром Познером и посмотреть шоу Алины Жиленко «Рождение шедевра» при участии артистов Большого театра, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В библиотеке иностранной литературы 30 марта пройдет ежегодный фестиваль франкофонии. Это праздник, который объединяет любителей французского языка, франкоязычных стран и их культур», – говорится в сообщении.

Для гостей подготовили насыщенную программу. Например, можно попасть на публичную встречу с журналистом Владимиром Познером, увидеть шоу Алины Жиленко «Рождение шедевра» при участии артистов Большого театра, посмотреть выставку «Это действительно смурфно!», подготовленную посольством Бельгии.

Также все желающие смогут посетить мастер-класс канадского фотографа Натали Дауст, открытые уроки французского языка и лекции по страноведению и культуре.

Завершится фестиваль выступлением популярного канадского исполнителя Мехди Кайена.

Ознакомиться с программой можно на сайте библиотеки. На мероприятие необходима предварительная регистрация.