РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 30 мар. В Ледовом дворце «Витязь» подмосковного Подольска в субботу пройдет большой весенний концерт, на котором выступят известные исполнители Ольга Бузова, Анна Седокова и Леша Свик, сообщается на сайте Ледового дворца «Витязь».

«В Подольске 30 марта 2019 года в Ледовом дворце «Витязь» состоится большой весенний концерт с грандиозном шоу Ольги Бузовой, Анны Седоковой и главного хитмейкера 2018 года – Леши Свика. Такого Подольск еще не видел», – говорится в сообщении.

Концерт начнется в 18:00 и будет проходить по адресу: улица Кирова, дом №63А. Вход платный.