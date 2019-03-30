РИАМО - 30 мар. Бесплатные лекции, мастер-классы и квесты пройдут в столичных вузах, колледжах и музеях в рамках проекта «Субботы московского школьника» в субботу, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана ждет старшеклассников на лекции «Ускользающая улыбка Джоконды». Речь пойдет о подготовке операторов систем охранного телевидения. А в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ школьникам расскажут, как можно достичь поставленных целей, и объяснят, что такое эмоциональный интеллект», – говорится в сообщении.

Для участия в мероприятиях необходима предварительная регистрация.

В Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н.И. Пирогова пройдет лекция «Медицинская биофизика на страже красоты и здоровья». А в Сеченовском университете расскажут, зачем современному хирургу нужно знать физику.

«Московский государственный строительный университет приглашает школьников принять участие в квесте «Стройка с нами». Ребята изучат процессы, происходящие на строительной площадке. Необходима предварительная регистрация», – добавляется в сообщении.

Посетителям занятия проекта «Спортивные субботы» предложат принять участие в городском семейном интернет-турнире по шахматам. Участники экскурсии в рамках «ТВ-суббот» узнают, как создаются телепрограммы.

«Для учащихся младших классов в Московском городском доме учителя подготовили интерактивную музейную программу «Московская школа из прошлого в будущее». Ее проведут в рамках направления «Форсайт профессионального успеха». Нужна предварительная регистрация», – отмечается в сообщении.

Деловую игру «Проф-театр» проведут в колледже архитектуры, дизайна и реинжиниринга №26 для учащихся начальной школы. Также в рамках проекта «Субботы московского школьника» пройдет фестиваль «Твой выбор», где ученикам первых–седьмых классов помогут определиться с будущей профессией.

«На мастер-классах и тренингах «Профессиональной среды», которые пройдут в городских колледжах, школьники узнают о современных прическах и основах нанесения макияжа. А на занятиях «Финансовых и предпринимательских суббот» ребятам расскажут о финансовых рынках, профессиях ревизора и аудитора. Понадобится предварительная регистрация», – добавляется в сообщении.

В рамках проекта «Исторические субботы» в Центральном музее Великой Отечественной войны школьники пройдут многоуровневый квест, воссоздадут секрет Михаила Калашникова и посмотрят на автомобили времен Второй мировой войны. В музее Москвы проведут экскурсию, участники которой погрузятся в атмосферу средневекового города, увидят предметы быта, монеты и ремесленный инвентарь горожан ХV–ХVII веков.