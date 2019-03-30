РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мар. В федеральном музее профессионального образования – усадьбе «Ивановское» в Подольске в субботу все желающие смогут послушать презентацию цикла лекций о гениальности российского ученого Сергея Чернова, сообщается в группе «Усадьба Ивановское / Музей профобразования» в соцсети «ВКонтакте».

«Встреча с автором цикла лекций «Тайна гениальности – тайна человека: Парадоксы гениальности» профессором Черновым, которая была запланирована на 23 марта в усадьбе «Ивановское», в связи с болезнью Чернова перенесли на 30 марта. Мероприятие пройдет на бесплатной основе в Каминном зале усадьбы, начало в 12:00», – говорится в сообщении.

На презентации цикла будут распространять абонементы и билеты на дальнейшие его лекции, а в день презентации покупателям предложат бонусы от автора.

Чернов – доктор философских наук, является ректором Московского института непрерывного профессионального образования, учредитель и главный редактор журнала «Философская школа», научный руководитель Европейского центра исследования гениальности в Берлине. Занимается изучением явления гениальности. В 2018 году Фондом развития отечественного образования был удостоен звания лауреата конкурса на лучшую научную книгу 2017 года за издание «История гениальности в России. Книга первая – Университет всея Руси».

Послушать выступление профессора Чернова рекомендуют студентам и аспирантам учреждений высшего профессионального образования, преподавателям гуманитарных дисциплин, школьным учителям, воспитателям и педагогам дополнительного образования, родителям и педагогам одаренных детей. Всем, кто хочет разглядеть и развить талант в детях, а также людям с высокой мотивацией к познанию, заинтересованным в раскрытии личного творческого дара и личного призвания.