РИАМО – 30 мар. Конференция «История и современность» пройдет в Больших Вяземах в субботу, площадкой для проведения мероприятия станет Гостевой усадебный флигель в музее-заповеднике А.С. Пушкина, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского района.

Научные сотрудники и активисты Одинцовского историко-краеведческого музея при поддержке Московской областной региональной общественной организации содействия развитию краеведческого движения «Краеведческое общество» и дирекции Государственного историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина в Больших Вяземах проведут ежегодную шестую научно-практическую краеведческую конференцию «История и современность».

Мероприятие состоится в субботу в здании Гостевого флигеля музея-усадьбы «Большие Вяземы». Историко-литературный музей-заповедник в Больших Вяземах является культурной площадкой федерального уровня.

Эти места неразрывно связаны с именем великого русского поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина и славятся своими традициями. Помимо подготовки уникальных выставочных экспозиций здесь ведется серьезная научно-исследовательская работа, проходят конференции, на которые съезжаются ученые со всей страны. По итогам встреч и заседаний издаются научные сборники.

Организаторы представляют конференцию, как площадку для объединения, сотрудничества и обмена опытом неравнодушных людей, занятых изучением истории родного края. Сфера научных интересов докладчиков простирается от геологического формирования территории и жизни ее древнейших обитателей до современного бытописания.

Для участия в конференции приглашены научные сотрудники Государственного историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина, Звенигородского историко-архитектурного и художественного музея, Одинцовского историко-краеведческого музея, сотрудники администрации Одинцовского городского округа, представители краеведческих объединений и индивидуальные исследователи, участники поисковых отрядов и клубов исторической реконструкции.

Также в мероприятии примут участие делегации учащихся из местных средних и высших учебных и города Москвы. Начало мероприятия намечено на 11:00.