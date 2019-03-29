РИАМО - 29 мар. О временном закрытии пяти станций Сокольнической линии Московского метрополитена пассажиров проинформируют свыше 2,4 тысячи плакатов, их разместят в подземке, на МЦК и на вокзалах столицы, говорится в сообщении пресс-службы метро.

С 30 марта по 5 апреля включительно будут закрыты пять станций Сокольнической линии: «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского».

«О предстоящем закрытии пассажиров проинформируют более 2,4 тысячи плакатов. Их разместили на станциях метро и Московского центрального кольца, а также на Ленинградском, Казанском и Ярославском вокзалах. Всего на станциях метро и МЦК разместили более 600 плакатов. На них обозначены схемы маршрутов трамваев и компенсационных автобусов», – говорится в сообщении.

Еще порядка 1,8 тысячи плакатов размещены в поездах, следующих от Казанского, Ленинградского и Ярославского вокзалов, а также на самих вокзалах.

На плакатах указана информация об альтернативных маршрутах для пассажиров, которые обычно доезжали на электричках до «Комсомольской». Такие плакаты разместили для перераспределения пассажиропотока с «Комсомольской» на станции Люблинско-Дмитровской, Таганско-Краснопресненской, и Калининской линии, а также МЦК.

«В дни закрытия на прилегающей к закрытым станциям территории установят порядка 200 навигационных стоек. Они помогут пассажирам пройти до остановок трамваев и компенсационных автобусов», – добавляется в материале.

Ежедневно для помощи пассажирам на станции «Комсомольская» и закрытых станциях Сокольнической линии будут работать инспекторы центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП). Они помогут построить оптимальный маршрут, разъяснить порядок работы общественного транспорта.

С 30 марта по 5 апреля включительно движение поездов по Сокольнической линии будет осуществляться только на участке между станциями «Саларьево» и «Комсомольская», в обычном режиме линия возобновит работу 6 апреля с открытием метро. Ограничения необходимы для строительства северо-восточного участка Большой кольцевой линии. Строители проложат здесь второй перегонный тоннель, который пройдет по внешней стороне подземного кольца.

На новом участке Большого кольца появятся станции «Шереметьевская», «Ржевская», «Стромынка», «Рубцовская», «Лефортово» и «Авиамоторная». После запуска новой линии пассажиры смогут экономить до 30 минут в день при поездках.

Длина Большой кольцевой линии метро составит 70 километров, на ней расположатся 31 станция и два электродепо. Она разгрузит действующие станции внутри кольца, а также Кольцевую линию подземки. Запускают станции на БКЛ поэтапно. Как ожидается, ежегодно ей будут пользоваться до 380 миллионов человек.