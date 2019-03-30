РИАМО - 30 мар. Станция метро «Каховская» закрылась для модернизации инфраструктуры и включения ее в состав Большой кольцевой линии метро (БКЛ), южный и юго-западный участки БКЛ планируют открыть в 2020 году.

Во время закрытия станции «Каховская» движение поездов по одноименной линии будет осуществляться только между станциями «Варшавская» и «Каширская». От станции «Каховская» до станции «Варшавская» пассажиры смогут доехать на регулярных маршрутах наземного городского транспорта. Для пассажиров станция «Каховская» откроется уже в составе БКЛ.

Станция «Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской линии будет работать в обычном режиме. Поэтому пассажиры, пользовавшиеся ранее станцией «Каховская» для входа в метро, смогут заходить на «Севастопольскую» и пользоваться Серпуховско-Тимирязевской линией и доступными пересадками с этой линии. Станции «Варшавская» и «Каширская» продолжат свою работу. Поезда между ними будут следовать с увеличенными интервалами.

В период реконструкции на станции «Каховская» строители полностью обновят облицовку путевых стен и платформ, заменят пути. Кроме того, будет построен дополнительный переход со станции «Каховская» на станцию «Севастопольская».

Южный и юго-западный участки БКЛ планируют открыть в 2020 году. В состав южного участка, к которому будет присоединена Каховская линия, войдут еще три станции: «Зюзино», «Воронцовская», «Улица Новаторов». Три станции будут открыты в составе юго-западного участка: «Проспект Вернадского», «Мичуринский проспект» и «Аминьевское шоссе».

С вводом в эксплуатацию станций Большого кольца от «Зюзино» до «Аминьевского шоссе» и объединением с участком «Каховская» – «Каширская» снизится нагрузка на 10-20% на центральные пересадочные станции. Также пассажиропоток перераспределится как минимум с 20 станций Сокольнической, Калужско-Рижской, Серпуховско-Тимирязевской, Замоскворецкой и Солнцевской линий.

Длина Большой кольцевой линии метро составит 70 километров, на ней расположатся 31 станция и два электродепо. Она разгрузит действующие станции внутри кольца, а также Кольцевую линию подземки. Запускают станции на БКЛ поэтапно.

Как ожидается, ежегодно ей будут пользоваться до 380 миллионов человек.

Первый участок Большой кольцевой линии метро открылся 26 февраля 2018 года. Сейчас пассажирам доступны шесть станций: «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА», «Петровский парк» и «Савеловская».