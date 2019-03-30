РИАМО (КОРОЛЕВ) – 30 мар. В подмосковном Королеве в субботу на станции «Валентиновка» откроется новая платформа, сообщается на сайте Московской железной дороги (МЖД).

На период строительства новой платформы были возведены временные деревянные платформы, благодаря которым пассажиры могли пользоваться пригородным железнодорожным сообщением.

«С 30 марта пригородные поезда Ярославского направления МЖД, следующие в Москву, начнут останавливаться для посадки и высадки пассажиров у модернизированной платформы №1 остановочного пункта «Валентиновка». Таким образом, компания АО «Центральная ППК» закончила обновление пассажирской инфраструктуры остановочного пункта «Валентиновка», – говорится в сообщении.

В рамках работ были модернизированы платформы №2 и №1, в том числе, заменены конструктивные элементы платформ и сходов, освещение, установлены навесы, защищающие пассажиров от осадков, колонны экстренной связи и электронные табло. Для удобства маломобильных пассажиров построены пандусы, а обновленная касса получила заниженное окно, чтобы передвигающимся в кресле-коляске пассажирам было удобно оформить проездной документ.