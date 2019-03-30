РИАМО - 30 мар. Станции Сокольнической линии подземки «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского» закрыли для завершения строительства Большой кольцевой линии метро по 5 апреля.

В этот период движение поездов по «красной» ветке будет осуществляться только на участке между станциями «Саларьево» и «Комсомольская». В обычном режиме линия возобновит работу 6 апреля с открытием метро.

Пассажирам рекомендуется выбирать маршруты в объезд станции «Комсомольская». При этом предпочтение стоит отдать станциям Московского центрального кольца, наземному общественному транспорту и компенсационным маршрутам городского транспорта.

Во время закрытия станций метро будут курсировать бесплатные автобусы КМ. Они будут ездить от станции «Комсомольская» до «Черкизовской» и останавливаться у станций «Красносельская», «Сокольники» и «Преображенская площадь».

Пассажиры во время закрытия станций могут воспользоваться бесплатными трамваями №13. Маршрут трамваев проходит от Метрогородка до Каланчевской улицы мимо станций «Бульвар Рокоссовского», «Преображенская площадь», «Сокольники», «Красносельская» и «Комсомольская».

Жители и гости столицы, которые пользуются станцией «Преображенская площадь», смогут доехать до станции «Семеновская» Арбатско-Покровской ветки на трамваях №2, 11, 36 и 46, до станции «Электрозаводская» – на автобусах маршрутов №86, 86к, 171 и троллейбусах №14. Маршруты автобусов №т32, 332 свяжут «Сокольники» и «Электрозаводскую».

В районах Красносельский, Сокольники и Преображенское изменится схема движения и парковки для обеспечения приоритетного проезда городского транспорта. Ограничения движения будут действовать до 04:30 6 апреля.

В зону перекрытий войдут улицы Краснопрудная, Русаковская и Стромынка, проезд на личных автомобилях сюда будет разрешен только местным жителям. Также будет ограничено движение на участке Большой Черкизовской улицы от улицы Стромынка до пересечения с Окружным проездом.

Автомобилистам необходимо учесть, что на время ограничений будут недоступны платные парковки на участках улиц Краснопрудной, Новорязанской, Краснобогатырской, Преображенский Вал и на дублере Большой Черкизовской улицы. Водителям рекомендуется отказаться от поездок на автомобилях в район перекрытий, планировать свой маршрут заранее и оставлять машины только в разрешенных для этого местах.

Для приоритетного движения общественного транспорта будет ограничено движение по следующим улицам: улица Маши Порываевой в районе пересечения с улицей Каланчевская (1 из 2 полос); Комсомольская площадь (2 из 4-5 полос в каждом направлении); улица Верхняя Красносельская и улица Нижняя Красносельская в районе пересечения с улицей Краснопрудная (1 из 2 полос); улица Жебрунова в районе пересечения с улицей Русаковская (1 из 2 полос); улица Матросская Тишина в районе пересечения с улицей Стромынка (1 из 2 полос); улица Электрозаводская в районе пересечения с улицей Преображенская (1 из 2 полос); дублер Преображенской площади в районе дома 12/11к3 по 1-й улице Бухвостова (1 из 2 полос); улица Краснобогатырская в районе пересечения с улицей Большая Черкизовская (1 из 3 полос); улица Преображенский Вал в районе пересечения с улицей Преображенская (1 из 4 полос); улица Большая Черкизовская от улицы Преображенская до улицы 2-я Пугачевская (2 из 4 полос в направлении области); улица Большая Черкизовская от Окружного проезда до улицы Преображенская (2 из 4 полос в направлении центра).

Для обеспечения работы компенсационных маршрутов будет ограничена парковка транспортных средств на следующих улицах: Новорязанская; Краснопрудная; дублер улицы Большая Черкизовская; улица Краснобогатырская в районе дома 12/1, корпус 13 по 1-й улице Бухвостова; улица Преображенский Вал в районе дома 14.

Станции «красной» линии закрывают для завершения строительства северо-восточного участка Большого кольца метро, часть которого проходит прямо под станцией «Сокольники». Прекращение движение поездов во время проведения таких работ обусловлено строительными нормами и необходимо для обеспечения безопасности перевозок.

На новом участке Большого кольца появятся станции «Шереметьевская», «Ржевская», «Стромынка», «Рубцовская», «Лефортово» и «Авиамоторная». После запуска новой линии пассажиры смогут экономить до 30 минут в день при поездках.