РИАМО - 29 мар. В Московской области в каждой второй выездной проверке налоговые инспекторы выявили схемы ухода от налогообложения в прошлом году, говорится в сообщении пресс-службы управления ФНС России по Московской области.

«В 2018 году в ходе каждой второй выездной налоговой проверки подмосковные налоговики выявили схемы уклонения от налогообложения. К участию в сокрытии доходов недобросовестные компании привлекли более тысячи фирм-однодневок», – говорится в сообщении.

Доначисления в бюджетную систему при выявлении схем составили 12,6 миллиарда рублей, это 62% от общей суммы доначислений по выездному контролю.

Наиболее крупная схема получения необоснованной налоговой выгоды установлена в ходе проверки организации, осуществляющей строительство газопровода. Общество завышало расходы по налогу на прибыль и вычеты по НДС с использованием сомнительных подрядных и субподрядных организаций при выполнении строительно-монтажных работ.

«Результатом проверки стали доначисление 1,6 миллиарда рублей платежей в бюджетную систему и возбуждение уголовного дела. Часть причиненного государству ущерба в сумме 480 миллионов рублей уже возмещена», – уточняется в материале.

Аналогичная схема установлена при проверке компании, занимающейся реставрацией объектов культурного наследия. Ею также заключались договора на субподрядные работы с фирмами-однодневками. Представленные при проверке документы не подтвердили реальность совершения хозяйственных операций, а единственной целью взаимоотношений с фиктивными субподрядчиками было получение необоснованной налоговой выгоды.

По результатам этой выездной проверки налоговые инспекторы доначислили 662 миллиона рублей, из них 460 миллионов рублей налогов, 160 миллионов рублей пени и 42 миллиона штрафных санкций. Организаторами этой противоправной схемы занимаются следственные органы.