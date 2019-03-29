РИАМО - 29 мар. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями социальной сети «ВКонтакте» ответил на вопрос о популярной музыке и отметил, что не интересуется хип-хопом, сообщает Газета.ru.

По его словам, он никогда не слушает рэп и в целом вообще не интересуется таким направлением, как хип-хоп.

«Вероятно, меня еще не накрыло», – сделал предположение Медведев.

В пятницу Медведев в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» отвечал на вопросы пользователей.