РИАМО - 29 мар. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями социальной сети «ВКонтакте» заявил, что проблемы гендерной дискриминации в России острее, чем в других странах, сообщает Газета.ru.

Он подчеркнул, что ситуация с гендерными проблемами в стране поставлена довольно остро.

«Что бы там не говорили, не ссылались на историю, на консервативный характер общества, на какие-то традиции, дискриминация есть и скажем по-честному, эта проблема у нас более острая, чем в целом ряде других стран», – сказал Медведев.

В пятницу Медведев в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» отвечал на вопросы пользователей.