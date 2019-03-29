РИАМО - 29 мар. Церемония торжественного гашения почтовой марки, посвященной столетию поэта-песенника Алексея Фатьянова прошла в Государственном Кремлевском дворце в столице, говорится в сообщении пресс-службы ФГУП «Почта России».

«В Государственном Кремлевском дворце состоялась церемония торжественного гашения почтовой марки, посвященной 100-летию выдающегося поэта-песенника Алексея Фатьянова. В мероприятии приняли участие внучка А. Фатьянова Анна Китина, директор УФПС Владимирской области Сергей Орлов, губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, глава администрации Вязниковского района Игорь Зинин, народный артист РФ Вениамин Смехов», – говорится в сообщении.

Выход в почтовое обращение почтовой марки к 100-летию величайшего поэта-песенника нашей страны является одним из важнейших культурных событий года. Решение о проведении более 50 мероприятий к празднованию юбилея Фатьянова было принято правительством РФ в прошлом году.

На почтовой марке, изданной тиражом 168 тысяч экземпляров, изображен Фатьянов на фоне слов одной из самых известных своих песен «Соловьи», написанной в соавторстве с композитором В. Соловьевым-Седым в годы Великой Отечественной войны.

«Дополнительно к выпуску почтовых марок будут изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения для Москвы, Санкт-Петербурга и Вязников Владимирской области – малой Родины поэта», – добавляется в материале.

За свою недолгую жизнь Фатьянов написал около 200 песен. И сегодня сборники его стихов издаются тысячными тиражами, ежегодно в городе Вязники проводится Фатьяновский фестиваль. Песни на его стихи, включая «Соловьи», по всему миру с успехом исполняет Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова.