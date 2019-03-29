РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 29 мар. В подмосковных Люберцах в пятницу состоялось торжественное вручение первых удостоверений членам РОО «РосМолСпорт МО», сообщил корреспондент «РИАМО в Люберцах» со ссылкой на руководителя «РосМолСпорт Московской области» Сергея Агаджаняна.

Перед началом торжественного мероприятия к присутствующим обратился директор, главный редактор Люберецкого информагентства, заместитель председателя союза журналистов Подмосковья, заслуженный работник печати Московской области Рустам Хансверов.

«В своем приветственном слове член правления РОО «РосМолСпорт МО» поблагодарил всех собравшихся, что выбрали Люберецкое информагентство для участия в таком торжественном мероприятии, рассказал его историю и перечислил СМИ, входящие в его состав на сегодняшний день. Пожелал общественникам участникам мероприятия дальнейших побед и свершений», – говорится в сообщении.

После чего слово было передано председателю РОО «РосМолСпорт МО» Сергею Агаджаняну, в ходе которого он поблагодарил всех, кто пришел за то, что нашли время для участия в этом знаковом мероприятии.

Он отметил, что общественная и профессиональная деятельность присутствующих олицетворяют пример служения России, каждого в своей сфере – искусстве, культуре, спорте и патриотике.

После чего началась церемония торжественного вручения первых удостоверений общественной организации, в которой каждый спортсмен, работник сферы культуры, патриотики, лидер общественного мнения имел возможность немного рассказать о своей профессиональной и общественной деятельности.

По завершению мероприятия, присутствующие были приглашены для памятного фотографирования. Фотокорреспонденту Константину Кирюхину непросто было вместить в кадр всех участников торжественной церемонии.