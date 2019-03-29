РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 мар. Возгорание строений произошло в подмосковном Подольске в микрорайоне Силикатная в СНТ «Воговец» в пятницу вечером, пострадавших нет, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

«В микрорайоне Силикатная в проезде Авиаторов в СНТ «Воговец» на участках 11, 12 горели строения, расположенные на участках. Сообщение поступило в 16:38, пожарные прибыли в 16:48. Возгорание локализовали в 16:58, ликвидировали в 18:03. Погибших и пострадавших нет», – сказал сотрудник.

Площадь пожара составила 36 квадратных метров. На вызов приезжали три автоцистерны и 15 человек.