РИАМО (БАЛАШИХА) – 29 мар. В рамках целевой надзорной операции «Снегопад» с начала зимы инспекторы территориального отдела №11 Госадмтехнадзора Московской области провели надзорные мероприятия, в ходе которых проконтролировали устранение более 290 нарушений правил зимней уборки территории, включая пешеходные переходы, тротуары и дворы, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В рамках операции «Снегопад» в первую очередь проверяются социально значимые объекты и объекты массового посещения людей, детские учреждения, объекты транспортной инфраструктуры. При выявлении небольших нарушений, которые оперативно устраняются, инспекторы ограничиваются замечаниями, при значительных нарушениях организации привлекаются к административной ответственности.

«С начала зимы было устранено 292 нарушения правил зимней уборки территорий. Ответственные организации были привлечены к исполнению предписаний сотрудников ведомства», – сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Сергей Бизяев.

Он добавил, что надзорные мероприятия будут продолжены до полного схода снега. Устранение выявленных нарушений и приведение в надлежащее состояние объектов находится на особом контроле инспекторов.

По прошествии нескольких дней после окончания снегопадов, остается немало участков дорог, внутридворовых проездов, тротуаров и пешеходных зон, которые не убраны от снега, наледи, ледяных образований. Учитывая погодные факторы, инспекторы Госадмтехнадзора Московской области в этих случаях переходят на усиленный режим работы.