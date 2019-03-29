РИАМО - 29 мар. Представители Московской области приняли участие в работе XVI экономического форума в Красноярске, на мероприятии был представлен инвестиционный потенциал региона, а также проекты в сфере туризма.

28 марта в Красноярске открылся XVI экономический форум. Организаторами форума выступили правительство РФ и правительство Красноярского края. Оргкомитет возглавил заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак.

На площадках форума ведущие экономисты, представители российского бизнес-сообщества, члены правительства и главы регионов обсуждали аспекты конкурентоспособности ключевых секторов экономики, регионов и городов.

Первый заместитель руководителя Главного управления по информационной политике Московской области Александр Менчук принял участие в работе форума и рассказал про инвестиционный потенциал Подмосковья, а также о передовых областных проектах в сфере туризма и государственного управления - об итогах реализации проекта «Зима в Подмосковье», на новом уровне представившего ключевые туристические направления региона, а также о работе Центра управления регионом (ЦУР).

ЦУР, созданный в соответствии с указом президента РФ, позволяет с помощью уникальных информационных систем в круглосуточном режиме производить сбор и анализ данных всех сфер жизнедеятельности Подмосковья, что дает возможность оперативно реагировать, устранять и не допускать сбоев в работе систем муниципальной и государственной службы, ЖКХ, здравоохранения и других отраслей.

В рамках дискуссионной панели «Наружная реклама – эффективный механизм социальных и бизнес-коммуникаций» Менчук также поделился с коллегами по отрасли опытом Московской области по формированию цивилизованного рынка наружной рекламы.