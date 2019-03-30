РИАМО - 30 мар. В субботу с 20:30 до 21:30 в Москве и Московской области погаснет подсветка некоторых зданий в рамках экологической акции «Час Земли», жители столицы и городов области смогут поучастовать в ней, отключив свет и электроприборы.

Акция «Час Земли» ежегодно проводится под эгидой Всемирного фонда дикой природы (WWF), в этом году она пройдет уже в 13-й раз. Это одна из самых массовых акций в мире, цель которой – напомнить жителям планеты о важности заботы об окружающей среде и актуальных экологических проблемах. В акции принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру из более чем 188 стран, гаснет подсветка более 18 тысяч архитектурных памятников.

В России в «Часе Земли» примут участие порядка 700 населенных пунктов. Тема российской акции в этом году – «Ответь за природу!». Московский регион является активным участником акции из года в год. В этом году в Москве будет отключено более 2,1 тысячи зданий. В 2011 году в городе отключали подсветку на 60 зданиях, а в 2018-м – уже на 1938 объектах. В прошлом году в акции приняли участие около двух тысяч москвичей.

Центральной площадкой акции в российской столице, как и в прошлом году, станет ландшафтных парк «Зарядье». Здесь будет установлен символический рубильник, который ровно на час «погасит» освещение городских достопримечательностей.

«Погаснут» ансамбль Московского Кремля, Большой театр, Останкинская башня, храм Христа Спасителя, стадион «Лужники», павильоны ВДНХ, Госдума, Совет Федерации, городские парки, памятники и усадьбы, музеи, храмы, соборы и монастыри, театры и кинотеатры, а также отдельные дома на Новом Арбате и Тверской, ряд вокзалов и гостиниц.

На восьми столичных вокзалах – Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Рижском, Савеловском и Ярославском – железнодорожники также отключат архитектурно-художественную подсветку. Кроме того, будет отключена подсветка Смоленского метромоста, эстакады Московского монорельса и внешние фасады павильона Московских центральных диаметров (МЦД).

Кроме этого, к акции впервые присоединились столичные центры госуслуг «Мои документы». В знак заботы о будущем планеты фасадное освещение всех 130 московских офисов отключат на час.

В Московской области выключат архитектурно-художественную подсветку административных, культурных, спортивных зданий. К примеру, отключится внешняя подсветка здания Московской областной думы.

Ровно на час будет произведено отключение архитектурной подсветки на центральных улицах крупных подмосковных городов – Химок, Люберец, Подольска, Красногорска, Клина, Солнечногорска и других. В акции принимают участие почти все муниципалитеты области.