РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 29 мар. О системе раздельного сбора отходов рассказали более 200 школьникам подмосковных Люберец в рамках экоуроков, им объяснили куда поступает мусор из контейнера, как устроена система раздельного сбора отходов, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

В школах городского округа Люберцы состоялись интерактивные экоуроки в рамках проекта «Экологический компас», на текущей неделе в них приняли участие более 200 школьников.

«Более 200 учащихся из пяти школ городского округа посетили экоуроки в рамках проекта «Экологический компас», он разработан и реализуется при содействии регионального оператора по обращению с отходами «ЭкоЛайн-Воскресенск» и фонда «ЭкоЛайн-Будущее», – отметил Ружицкий.

С 1 января текущего года Московская область перешла на систему раздельного сбора отходов.