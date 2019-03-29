РИАМО (КОРОЛЕВ) – 29 мар. Два новых самолета «Сергей Королев» и «Юрий Гагарин» будут доставлять космонавтов на стартовые площадки космодромов, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В пятницу на аэродроме Чкаловский министерства обороны России состоялась передача в эксплуатацию объединенному авиационному отряду ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» самолета ТУ-204-300 «Сергей Королев».

«С 90-х годов мы не получали новую технику, долгое время эксплуатируем ТУ-134, ИЛ-75. В 2012 году было принято решение о замене парка. Сегодня (29 марта, – ред.) мы получили первый самолет «Сергей Королев», который позволит перевозить до 53 пассажиров, размещенных в 3 салонах. На следующей неделе прибудет второй такой же самолет «Юрий Гагарин», – сказал начальник центра – Герой России, заслуженный летчик-испытатель РФ Павел Власов.

Новый самолет осмотрел исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалев, на церемонии передачи присутствовал генеральный директор ОАО «Ильюшин Финанс Ко» Александр Рубцов.

Новые самолеты предназначены для перевозки космонавтов и оперативной группы Госкорпорации «Роскосмоса» на стартовые площадки космодрома «Восточный» и «Байконур» и эвакуации с места посадки.

Оба самолета оборудованы шестью специализированными купе, обеспечивающими максимальный комфорт при продолжительных перелетах, а также имеются в наличии одноместные кресла вне купе для сопровождающих лиц или медицинского персонала каждого космонавта. В каждом купе установлена интерактивная система развлечений.

Самолеты оборудованы системой спутниковой связи, обеспечивающей во время полета телефонную связь и доступ в интернет.

Самолеты сертифицированы для полетов по международным воздушным линиям. Дальность полета ТУ-204-300 составляет около 9 тысяч километров. Первый экипаж на новом самолете планируется отправить на космодром летом текущего года.