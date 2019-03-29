РИАМО - 29 мар. Москва присоединится к международной акции «Зажги синим» 2 апреля, во Всемирный день распространения информации о людях с аутизмом, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«На один вечер поменяют на синий цвет фасады домов 6, 7, 8 и 18 на Тверской улице. Синяя подсветка также появится у дома 6 на Страстном бульваре и дома 2 на Пушкинской площади. В 19:00 2 апреля синими огнями зажжется и фасад Музея русского импрессионизма», – говорится в сообщении.

Сменит цвет с привычного зеленого подсветка главного входа в парке «Сокольники». В Таганском парке архитектурно-художественная подсветка зданий будет гореть синим цветом с 18:00 до 23:00. Кроме того, с 12:00 до 17:00 на главной сцене покажут мультипликационные ролики, посвященные теме аутизма.

Акция Light It Up Blue («Зажги синим») проводится по всему миру с 2008 года по инициативе фонда Autism Speaks. Синий – официальный цвет организации. Москва присоединилась к акции в 2013 году.