РИАМО - 29 мар. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями социальной сети «ВКонтакте» рассказал об искусстве тратить деньги.

Медведев прокомментировал тезис о критике работы правительства России и о том, что жители страны имеют небольшие представления о его работе в целом. Он отметил, что граждане имеют право советовать правительству, как тратить деньги.

«Искусство тратить деньги – важная составляющая работы любого правительства», – отметил премьер-министр России.

В пятницу Медведев в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» отвечал на вопросы пользователей.