РИАМО - 29 мар. Следователи устанавливают обстоятельства невыплаты заработной платы работнику ООО «Ленхард Девелопмент», в отношении директора данной компании возбуждено уголовное дело, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.
Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы»).
Иванова пояснила, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
В рамках предварительного следствия будут приняты все возможные меры для возмещения вреда, причиненного потерпевшему, заключила она.
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