РИАМО - 29 мар. Следователи устанавливают обстоятельства невыплаты заработной платы работнику ООО «Ленхард Девелопмент», в отношении директора данной компании возбуждено уголовное дело, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы»).

«С июня по сентябрь 2018 года генеральным директором общества в нарушение требований Конституции РФ, трудового законодательства и условий, заключенного с работником указанного юридического лица трудового договора, при наличии финансовой возможности полностью не выплачивалась заработная плата. Сумма задолженности перед работником составила более 1,3 миллиона рублей», – сказала собеседник агентства.

Иванова пояснила, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

В рамках предварительного следствия будут приняты все возможные меры для возмещения вреда, причиненного потерпевшему, заключила она.