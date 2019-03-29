РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 мар. Капитальный ремонт Подольской городской клинической больницы №3 планируют завершить в текущем году, в ближайшее время ожидается поставка нового высококачественного медицинского оборудования, сообщается на странице депутата Мособлдумы Павла Максимовича в социальной сети «ВКонтакте».

«Ремонт в Подольской городской клинической больнице №3 начался в конце 2017 года. За это время отремонтирована кровля, фасад здания, заменены окна. Также были произведены работы по внутренней отделке больницы. В настоящее время открыто одно крыло поликлиники, куда переехала женская консультация, окулист, кабинет хирурга и ЭКГ», – сказал Максимович.

Он добавил, что в ближайшее время ожидается поставка нового высококачественного медицинского оборудования. Капитальный ремонт в поликлинике планируют завершить в текущем году. Ситуация находится на личном контроле главы городского округа Подольск.

Депутат в рамках исполнения поручений всероссийской политической партии «Единая Россия» по контролю капитального ремонта объектов здравоохранения проинспектировал Подольскую городскую клиническую больницу №3 совместно с заместителем главы администрации горокруга Евгением Соловьевым, главным врачом учреждения Мариной Черногоровой, депутатом совета депутатов Валерием Файзулиным.