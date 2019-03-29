РИАМО – 29 мар. Жители столицы поддержали благоустройство тихой зоны в «Парке Яуза», который располагается на Заповедной улице на северо-востоке города, говорится в сообщении пресс-службы Московской городской думы.

Как рассказал председатель Мосгордумы, инициатор проекта «Парк Яуза» Алексей Шапошников, в этом году будет благоустроено несколько участков береговой линии, которые охватят Певческое поле, поймы Яузы и Чермянки за спорткомплексом на Заповедной улице в Южном Медведково.

«На прошлом заседании Общественного совета мнения жителей насчет благоустройства вдоль Заповедной разошлись, приняли решение дополнить проект с их учетом, запустили онлайн-опрос в аккаунтах группы «За Яузу», а также офлайн на улицах района. Онлайн участие приняли уже более 3,2 тысячи человек. В ходе уличных опросов – их проводили активисты проекта «Парк Яуза» – 1,1 тысячи человек», – отметил Шапошников.

Он уточнил, что среди самых популярных ответов были площадки для пикников и площадки для тихого отдыха.

«Великолепный результат – показатель неравнодушия жителей к будущему парку. Москвичи на общественных обсуждениях проголосовали за тихую зону отдыха. Плюс к этому, первые субботники, 13 и 20 апреля, проведем как раз на этой территории: приведем в порядок пойму после зимы вместе», – заверил Шапошников.

В 2014 году к председателю Мосгордумы обратились жители Северо-Восточного округа столицы с предложением создать парк вдоль реки Яуза и объединить 24 километра береговой линии в единое парковое пространство. Проект поддержали городские власти, авторский коллектив НИУ МГСУ разработал концепцию парка.

«Одна из главных задач проекта – гармонично совместить городскую и природную среду, транспортную и пешеходную инфраструктуру, проложить экологические, марафонские, беговые, велосипедные, пешеходные маршруты. На данном этапе ведутся работы по благоустройству. Проект «Парк Яуза» планируется реализовать до 2021 года», – подчеркивается в материале.