РИАМО (БАЛАШИХА) – 29 мар. Член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов побывал с рабочим визитом в отделении неврологии филиала №1 Балашихинской областной больницы, которое открылось после капитального ремонта, ранее здесь находилась клинико-диагностическая лаборатория №1, говорится в сообщении пресс-службы депутата.

Ефимов осмотрел здание, которое было капитально отремонтировано и перепрофилировано, пообщался с врачами и первыми пациентами учреждения.

«На первом этаже уже принимает пациентов отделение неврологии на семь палат от 2 до 5 человек (всего 26 мест), созданы хорошие условия для врачей и проведения процедур. Через две недели на втором этаже здания будет открыто второе терапевтическое отделение на 40 коек. Для удобства жителей у каждого отделения будет отдельный вход», – сказал Ефимов.

Он добавил, что в здании 1956 года во время капитального ремонта поменяли кровлю, перекрытия, инженерные сети, проводку, смонтировали мощную систему вентиляции и видеонаблюдения.

В ходе общения с пациентами отделения жители попросили Ефимова оказать содействие в приобретении жалюзи на окна в палатах и кабинетах врачей.

«Обязательно включим данное мероприятие в программу наказов, и конечно, будем держать на контроле завершение работ по ремонту фасада», – отметил Ефимов.

Заместитель главного врача «Балашихинской областной больницы» Алексей Прошкин рассказал, что ремонт фасада и входной группы здания будет выполнен после получения документов из Мособлгосэкспертизы.