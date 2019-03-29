РИАМО - 29 мар. Суд признал виновным в получении взятки бывшего судебного пристава Воскресенского района, он приговорен в двум годам заключения в колонии общего режима, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области.

«В марте 2019 по приговору суда бывшему работнику службы назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной гражданской службе и в органах местного самоуправления, связанные с допуском к государственной тайне сроком на один год», – отмечается в сообщении.

В октябре 2018 года следственный отдел по городу Воскресенску ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело в отношении судебного пристава-исполнителя Воскресенского районного отдела судебных приставов (РОСП).

Работник Воскресенского РОСП управления Федеральной службы судебных приставов по региону, имея умысел, направленный на получение взятки, за действия, направленные на взыскание задолженности по исполнительному производству, лично получил от взыскателя 100 тысяч рублей.

«По указанному факту была проведена проверка, по результатам которой начальник отдела – старший судебный пристав Воскресенского районного отдела судебных приставов был привлечен к дисциплинарной ответственности, а судебный пристав-исполнитель уволен с государственной гражданской службы до вынесения приговора суда на основании положений указа президента РФ от 21 сентября 2009 года №1065 по отрицательным основаниям», – поясняется в материале.

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