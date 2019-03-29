РИАМО – 29 мар. Во всем мире 30 марта пройдет самая массовая экологическая акция «Час Земли», подмосковные организаторы акции призывают в этот день на один час отключить внутреннее освещение зданий, а также архитектурно-художественную подсветку в знак неравнодушия к будущему планеты, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Минэкологии приглашает всех поддержать акцию и 30 марта с 20:30 до 21:30 отключить электричество.

«Уменьшение потребления давно перестало быть чисто экономическим вопросом. Ресурсы планеты исчерпаемы. Главная идея этой акции – заставить всех задуматься о том, какой мы оставим планету после себя. На мой взгляд, при решении этого вопроса большинством голосов должны обладать экологи, а не экономисты», – сказал заместитель председателя правительства региона – министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.

Он уточнил, что главным аспектом акции является донесение до максимально количества людей сообщения о вреде окружающей среде от чрезмерного употребления световых инсталляций. Ежегодно в акции принимают участие свыше 2 миллиардов человек из 180 стран мира.

«Отключается подсветка крупнейших зданий и сооружений: московского Кремля, Великой китайской стены, статуи Свободы в Нью-Йорке, Эйфелевой башни, Бранденбургских ворот в Берлине и других», – перечисляется в материале.

Московская область является традиционным и активным участником акции. В 2018 году ее поддержали в 50 муниципальных образованиях, была отключена внутренняя и архитектурно-художественная подсветка на 380 зданиях, в том числе в доме правительства Московской области.

В этом году о своем желании принять участие в акции уже заявили многие муниципалитеты.

«В большинстве из них будет отключена подсветка зданий администрации, в Мытищах кроме этого отключат всю подсветку центральных улиц, а в Люберцах обесточат люберецкий Дворец культуры, Дворец спорта «Триумф», ФОК «Люберецкий», стадионы «Торпедо», «Урожай» и «Балятино», – дополняется в материале.

«Час Земли» – это хороший шанс, выключив свет, поговорить с детьми о природе, которая щедро делится своими богатствами и очень нуждается в нашей защите.

Символическая акция «Час Земли» ежегодно проводится под эгидой Всемирного фонда дикой природы (WWF). В 2019 году она пройдет уже в 13 раз. Это одна из самых массовых акций в мире, цель которой - напомнить жителям планеты о важности заботы об окружающей среде и актуальных экологических проблемах. Тема российского «Часа Земли» в этом году - «Ответь за природу!».