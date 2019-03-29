РИАМО – 29 мар. В ходе личного приема депутата Мособлдумы Владимира Жука жителям подмосковных Котельников помогли в решении их проблем, говорится в сообщении пресс-службы депутата.

Как рассказал помощник-референт депутата Александр Серов, большинство тем обращений заявителей связаны с оказанием материальной помощи.

«Это пенсионеры, инвалиды первой и второй групп, а также многодетные матери, которые временно находятся в сложной ситуации. Мы внимательно рассматриваем каждое обращение, принимаем решение об оказании помощи при взаимодействии с соцзащитой», – сказал Серов.

С коллективным обращением на прием пришли родители участников образцового ансамбля «Солнышко». Они попросили парламентария помочь добиться присвоения почетного звания «Заслуженный работник культуры Московской области» для руководителя коллектива Екатерины Пустоваловой.

Следующий прием депутата пройдет в Котельниках 23 апреля.