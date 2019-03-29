РИАМО - 29 мар. По инициативе уполномоченного по правам ребенка в Подмосковье Ксении Мишоновой на школьном портале Московской области стартовали сразу два опроса, посвященных качеству школьного питания – один среди родителей, другой среди учащихся, говорится в сообщении пресс-службы детского омбудсмена.

«Мы продолжаем мониторить качество питания в подмосковных школах. В прошлом году мы провели небольшой опрос по этой теме в социальных сетях в рамках общественного мониторинга школьного питания. Тогда в опросе приняли участие почти 1 тысяча человек. В этом году мы решили расширить список вопросов и, главное, географию участников. Очень надеемся, что школьный портал Московской области позволит нам охватить большую аудиторию, чем в прошлом году и собрать еще больше полезной информации для последующего анализа», – отметила Мишонова.

Подмосковный детский омбудсмен добавила, что в этом году было принято решение подготовить две различные анкеты – для родителей и школьников, – чтобы, сопоставив их результаты, оценить, насколько представление взрослых о качестве питания и здоровой пище совпадает с мнением детей, насколько взрослые ориентируются в их вкусовых предпочтениях.

«Наш предыдущий опыт проведения опроса показал, что на вопросы отвечали преимущественно взрослые, а не дети. Нам же будет очень интересно узнать мнение именно школьников о том, какими должны быть их завтраки и обеды, что бы им хотелось изменить в их школьных столовых», – разъяснила Мишонова.

Уведомления о проведении опроса сегодня получили все учащиеся подмосковных школ и их родители на школьном портале Московской области. Кроме того, ссылки размещены на официальных страницах уполномоченного по правам ребенка в регионе во всех социальных сетях.

Опрос пройдет в период с 29 марта по 15 апреля 2019 года.

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