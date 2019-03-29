РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 мар. Сотрудники полиции подмосковного Подольска задержали 38-летнего местного жителя, подозреваемого в краже банковской карты и совершении с ее помощью покупок стоимостью более 28 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть первого отдела полиции УМВД России по горокругу Подольск поступило заявление от 30-летней местной жительницы о том, что неизвестный, завладев банковской картой заявительницы в неустановленном месте, производил систематические списания денежных средств при приобретении различных товаров в магазинах Подольска. Тем самым он причинил материальный ущерб в размере более 28 тысяч рублей.

«Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по Подольску задержали 38-летнего местного жителя. Следственное управление УМВД России по Подольску возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.