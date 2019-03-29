РИАМО – 29 мар. Самая высокая арендная ставка жилья в Москве в марте снизилась до 550 тысяч рублей против 800 тысяч рублей в феврале, говорится в сообщении пресс-службы компании «Инком-недвижимость».

Ранее был обнародован очередной рейтинг наиболее высокобюджетных предложений найма в столице. Первый весенний топ эксклюзивных лотов возглавила четырехкомнатная квартира в Большом Тишинском переулке.

«На вершине мартовского топ-5 самых дорогостоящих арендных объектов – жилье за 550 тысяч рублей. Четырехкомнатная квартира площадью 200 квадратных метров расположена в современном кирпичном доме в Большом Тишинском переулке, недалеко от станции метро «Белорусская»: двор огорожен и охраняется, ведется видеонаблюдение, на въезде – шлагбаум», – отмечается в сообщении.

В составе объекта – просторная (65 квадратных метров) студия с камином, кабинет, спальня и гостевая комната, есть две лоджии. Жилплощадь меблирована и оборудована бытовой техникой от ведущих мировых производителей. Возможен торг.

Вторая строчка в рейтинге и ставка найма в полмиллиона рублей – у квартиры в элитном особняке в Коробейниковом переулке (на «Золотой миле», в пяти минутах ходьбы от станций метро «Парк культуры» и «Кропоткинская»). Жилье метражом 220 «квадратов» включает четыре смежно-изолированные комнаты, три ванные, просторную лоджию. Дизайн интерьера выполнен в дворцовом стиле. В доме всего по две квартиры на каждом этаже. Придомовая территория огорожена, работает охрана. Использование машино-места в подземном паркинге для арендаторов жилья бесплатно. Допускается найм на короткий срок.

На третьем месте – видовая квартира с арендной стоимостью 450 тысяч рублей. Это трехкомнатный объект размером 141 квадратный метр (студия, изолированная спальня и кабинет), который находится в монолитно-кирпичном доме в Малом Каковинском переулке, рядом со станцией метро «Смоленская». Жилье меблировано и обустроено бытовой техникой. Найм машино-места в подземном паркинге входит в арендную плату, подчеркивается в материале.

Строчкой ниже – лот по цене 400 тысяч рублей: он имеет площадь 138 квадратных метров и расположен в ЖК «Дом на Покровском бульваре» в Казарменном переулке. Квартира с авторским дизайном укомплектована мебелью и бытовой техникой от престижных брендов. Двор огорожен, работает пропускная система, в наличии гостевой паркинг.

Закрывает мартовский топ-лист предложение за 360 тысяч рублей.

«В аренду сдается трехуровневый 6-комнатный пентхаус в ЖК бизнес-класса «Две башни» на улице Маршала Бирюзова, в 10 минутах ходьбы от станции метро «Октябрьское поле». Общая площадь объекта – 501 квадратный метр. На первом уровне – планировка open space, есть камин. На втором уровне – две спальни, гардеробная, комната свободного назначения, санузел, джакузи и душевая кабина. Третий уровень занимают две гостевые комнаты, зал для мероприятий, сауна и санузел», – разъясняется в материале.

В доме есть бассейн и фитнес-зал для жильцов, внутренний проход к ТРЦ «Пятая авеню», подземный паркинг, во дворе – корт и детские площадки. Территория комплекса огорожена, работает пропускная система. Неподалеку расположен парк.