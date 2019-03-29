РИАМО (БАЛАШИХА) – 29 мар. Член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов поддержал инициативу проведения уроков финансовой грамотности для детей-сирот, об этом стало известно в ходе рабочей встречи с руководителем управления опеки и попечительства министерства образования Подмосковья по горокругу Балашиха Ириной Киосой, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Ефимов поддержал инициативу управления опеки и попечительства о проведении регулярных уроков финансовой грамотности среди ребят, которые растут без попечения родителей.

«Важно, чтобы, вступая в новую жизнь, они понимали, как им вести свое домашнее хозяйство», – сказал Ефимов.

Он добавил, что вопрос будет обязательно обсужден с коллегами из областной думы.

Киоса рассказала депутату о реализации программы по предоставлению жилья детям-сиротам и развитии патронатного воспитания в Балашихе.

«На учете в балашихинском управлении опеки и попечительства состоит 1025 детей-сирот. В 2018 году совершеннолетним ребятам было предоставлено 35 квартир, в этом (2019 году – ред.) – запланировано еще 35. Опекой проведен анализ и надо отметить, что не все сироты справляются со своим домашним хозяйством – у 50 % детей есть задолженность по квартплате», – отметила Киоса.

Квартиры детям-сиротам выдают на 5 лет. Если все это время новые хозяева справляются с обязанностями по оплате коммунальных услуг и содержанию жилплощади, то жилье передается в бессрочное пользование – оформляется право собственности.