РИАМО – 29 мар. В Москве благодаря новым энергосберегающим технологиям удалось сократить потребление электроэнергии в общественных местах в 1,5 раза за последние девять лет, сообщил в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Количество осветительных приборов растет, количество объектов с архитектурно-художественной подсветкой выросло по сравнению с 2010 годом в четыре раза. А вот количество потребляемой энергии на улице, в общественных местах сократилось в 1,5 раза за счет применения новых энергосберегающих технологий», – сказал Бирюков на телеканале «Москва 24».

Он подчеркнул, что в Москве устанавливаются светодиодные светильники, которые употребляют энергию значительно меньше, чем натриевое освещение, а срок их службы составляет около 12-15 лет.