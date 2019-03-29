РИАМО - 29 мар. Отмена платы за снятие запрета на строительство для собственников земельных участков, станет дополнительным стимулом для возведения объектов социальной инфраструктуры за счет средств инвесторов, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

В рамках круглого стола, прошедшего в комитете с участием Ассоциации инвесторов Москвы, клуба инвесторов и представителей органов исполнительной власти, обсуждались предложения о внесении изменений в порядок расчета платежей и снятие запрета на строительство для собственников земельных участков.

«В ходе обсуждения представители инвестиционного сообщества выступили с предложением пересмотреть порядок расчета оплаты за снятие запрета на строительство для собственников земельных участков, в случае, если на нем планируется возвести соцобъект для его передачи городу», – отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По ее словам, на сегодняшний день инвестор, намереваясь построить на собственном участке какой-либо объект, обязан для снятия запрета на строительство оплатить 80% его кадастровой стоимости в бюджет города. Таким образом, строя соцобъект с целью его последующей передачи городу, инвестор по сути оплачивает и снятие запрета, и строительство, например, школы или детского сада.

Она уточнила, что затраты на строительство таких объектов колоссальные. Поэтому заинтересованности в их строительстве у инвесторов нет. При этом в аналогичных случаях для земельных участков, находящихся в аренде применяется льготная ставка 0,05% от кадастровой стоимости.

«Отмена дополнительного финансового обременения в виде оплаты снятия запрета на строительство для собственников земельных участков с целью возведения объектов, подлежащих передаче в собственность городу, позволит простимулировать инвесторов к строительству социальной инфраструктуры», – пояснила Пятова.

В будущем клубом инвесторов будет подготовлен пакет предложений по внесению изменений в действующее законодательство, которые будут рассмотрены в правительстве Москвы.