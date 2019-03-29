РИАМО – 29 мар. В рамках международной экологической акции «Час Земли» Москве удастся сэкономить примерно 50 мегаватт-часов электроэнергии, сообщил в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В этом году уже примерно 50 с лишним мегаватт мы сэкономим электрической энергии в течение часа отключения. В ходе акции «Час Земли» отключение будет проходить с 20:30 до 21:30», – сказал Бирюков на телеканале «Москва 24».

Он отметил, что с каждым годом количество желающих принять участие в акции «Час Земли» в столице возрастает.

Акция «Час Земли» пройдет 30 марта с 20:30 до 21:30. Это самая массовая экологическая акция на планете. В ней принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру более чем из 188 стран, гаснет подсветка более 18 тысяч архитектурных памятников.

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