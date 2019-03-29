РИАМО - 29 мар. Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова в пятницу открыла форум «Сильное. Здоровое. Чистое» в Дмитровском городском округе, передает корреспондент РИАМО.

Мероприятие проводится в муниципалитетах региона по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. В нем принимают участие руководители областных министерств и ведомств, депутаты Мособлдумы, руководство муниципального образования, представители Общественных палат, лидеры общественного мнения. С учетом пожеланий жителей по итогу форумов будут выработаны предложения для программы развития Подмосковья «Сильное. Здоровое. Чистое» на пятилетку 2018-2023 годов.

«С первых дней работы в области у губернатора главный принцип – житель всегда прав. Форум «Сильное. Здоровое. Чистое», который сейчас проходит по всем муниципалитетам, это очень мощный формат обратной связи. Мы слышим и принимаем критику, стараемся при необходимости корректировать решения. Нам также важна поддержка жителей, без нее ни одно решение не может быть реализовано», – сказала Виртуозова.

В ходе форума обсудили актуальные вопросы в сфере экономики, экологии, здравоохранения. Особое внимание было уделено вопросам профессионального образования и организации практики для учащихся подмосковных колледжей.

«Мы затронули очень важную тему – организация производственной практики, знакомство с реальным производством для тех, кто получает среднее профессиональное образование в колледжах и техникумах», – отметила Виртуозова.

Она добавила, что на территории Дмитровского городского округа находится много предприятий, в том числе промышленных.

«А жители жалуются, что детям, которые учатся в техникуме, не хватает реальной практики. И такая проблема есть во многих муниципалитетах. Мы будем встречаться с владельцами, руководителями предприятий и продумывать такой формат, чтобы хотя бы летом у ребят появлялась возможность прийти и пройти практику на производстве», – сказала вице-губернатор.