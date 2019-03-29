РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 мар. Депутат Мособлдумы Павел Максимович в текущем году направит 1,8 миллиона рублей на ремонт школы №15 подмосковного Подольска и 1,5 миллиона рублей на установку детской площадки на улице Плещеевская, всего на помощь жителям и учреждениям горокруга по наказам избирателей предусмотрено 830 миллионов рублей.

«Бюджет на реализацию наказов избирателей увеличен до 830 миллионов рублей в 2019 году. Самыми затратными мероприятиями станут ремонт помещений второго этажа в рекреации школы №15 имени Владимира Сабанеева, на который направят 1,8 миллиона рублей, приобретение и установка детской площадки на улице Плещеевская возле домов №№43, 45, 47 стоимостью 1,5 миллиона рублей, технического оборудования для помещений Дворца молодежи – 1,5 миллиона рублей», – сказал Максимович.

На оказание материальной помощи жителям Подольска в его старых границах, находящихся в трудной жизненной ситуации, депутат направит один миллион рублей, микрорайона Климовск – 400 тысяч рублей, на территории бывшего Подольского района – 200 тысяч рублей.

Установка спортивных тренажеров на улице Плещеевская у домов №№43, 45, 47 обойдется в 800 тысяч рублей, устройство покрытия детской игровой на улице Ульяновых возле дома №15 – в 600 тысяч рублей, приобретение и установка оборудования для хоккейной площадки на улице Академика Доллежаля у дома №15 – в 500 тысяч рублей, музыкальная звуковоспроизводящая аппаратура для вокально-инструментального ансамбля МБУ «Молодежный центр «Максимум» – еще в 300 тысяч рублей.

Кроме этого, предусмотрены дополнительные мероприятия, на реализацию которых будут выделены денежные средства после принятия соответствующего постановления Мособлдумой.