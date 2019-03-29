РИАМО - 29 мар. В столице согласовано пять проектов реконструкции контрольно-пропускных пунктов (КПП) в составе электродепо «Фили», «Выхино», «Владыкино», «Сокол» и «Новогиреево» Московского метрополитена, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«С октября 2018 года Мосгосэкспертиза согласовала пять проектов на проведение реконструкции контрольно-пропускных пунктов (КПП) в составе электродепо Московского метрополитена. Реконструкции КПП будут произведены в электродепо «Фили», «Выхино», «Владыкино», «Сокол» и «Новогиреево», – говорится в сообщении.

КПП в составе электродепо метрополитена призваны обеспечить санкционированный проход сотрудников и посетителей, ввоз (вывоз) материальных ценностей и исключить незаконный проход и бесконтрольный въезд автотранспорта. После реконструкции КПП будут оборудованы современными системами для своевременного выявления угроз безопасности и отработки механизма оперативного реагирования на угрозы.

В составе КПП будут запроектированы: проходная, рабочая комната, гардероб и комната персонала, кладовая уборочного инвентаря, санузел.