РИАМО – 29 мар. В тропиках «Аптекарского огорода» появилась одна из самых красивых змей в мире – посетители могут увидеть яркую молочную змею на фестивале орхидей в террариуме у болота с хищными растениями в Пальмовой оранжерее до середины апреля, говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада МГУ.

Окраска молочных змей представляет собой яркий пример мимикрии, так как очень похожа на окраску ядовитых коралловых аспидов.

«Эту змею легко содержать в неволе из-за ее неприхотливости к условиям содержания. Питается мелкими млекопитающими, ящерицами, змеями и земноводными. Экскурсии по тропикам – 30 марта в 12:30, 14:30, 16:00, 31 марта – в 12:30, 14:00, 15:30», – отмечается в сообщении.

С четверга по субботу включительно тропические оранжереи открыты до часа ночи.

«Там продолжают цвести тысячи орхидей, какао, кувшинки и многие другие растения, а под открытым небом – поляны подснежников, первые крокусы, весенники, альпийские фиалки», – перечисляется в материале.

Кроме того, 13 апреля на открытии Весеннего фестиваля цветов в «Аптекарском огороде» пройдет бесплатная лекция о молочных змеях – слушатели узнают все секреты содержания этой удивительной рептилии от ветеринарного врача, специалиста высокого уровня, террариумиста с большим стажем работы с животными Анастасии Насоновой.

«Начало – в 14:00. Помимо змеи в террариумах сада можно увидеть хамелеона и гекконов», – добавляется в сообщении.