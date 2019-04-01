© РИАМО
, Николай Корешков
С 30 марта по 5 апреля в Москве вновь закрыли участок Сокольнической линии метро от «Красносельской» до «Бульвара Рокоссовского». Это делается для строительства северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ), которая облегчит путь многим пассажирам и разгрузит подземку. Корреспондент РИАМО посмотрел, как идут работы на новых станциях БКЛ - «Шереметьевской» и «Рубцовской».Схема Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы>>
© РИАМО
, Николай Корешков
Строительство северо-восточного участка БКЛ от «Савеловской» до «Авиамоторной» начали в 2015 году. Общая длина участка составит 12,8 километра с пятью станциями: «Лефортово», «Рубцовская», «Стромынка», «Ржевская» и «Шереметьевская».
Завершить строительство участка БКЛ «Авиамоторная» – «Лефортово» планируется в 2019 году, участка «Лефортово» – «Рубцовская» – в 2020 году, «Рубцовская» – «Савеловская» – в 2021-2022 годах.
© РИАМО
, Николай Корешков
Сейчас работы на северо-восточном участке БКЛ идут полным ходом.
© РИАМО
, Николай Корешков
Недавно, 23 марта метростроевцы завершили проходку левого тоннеля от станции «Рубцовская» до станции «Стромынка», которая будет расположена рядом со входом в «Сокольники».
© РИАМО
, Николай Корешков
Благодаря этому миллионы москвичей смогут быстрее добираться до парка, а местные жители получат десятки новых маршрутов перемещения по городу.
© РИАМО
, Николай Корешков
Для этих целей в феврале был принят ряд мер, в том числе временно закрыто движение на пяти станциях Сокольнической линии от «Красносельской» до «Бульвара Рокоссовского».
© РИАМО
, Николай Корешков
Теперь, для проходки второго перегонного тоннеля от станции «Рубцовская» до станции «Стромынка», в целях безопасности снова закрыт участок из пяти станций «красной» линии метро.
© РИАМО
, Николай Корешков
Как ранее пояснил глава Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев, часть данного участка проходит непосредственно под станицей «Сокольники», поэтому на время прохождения тоннелепроходческого комплекса в целях обеспечения безопасности движение на Сокольнической ветке остановлено.
© РИАМО
, Николай Корешков
Как сообщил РИАМО гендиректор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков, сейчас на строящемся участке БКЛ круглосуточно работают почти 2,5 тысячи человек, из них 239 рабочих – на станции «Рубцовской» и около 500 человек – на «Шереметьевской».
© РИАМО
, Николай Корешков
По словам Жукова, строительство шести новых станций северо-восточного участка БКЛ связано со сложной гидрогеологией, пересечениями железной дороги и существующих транспортных магистралей, перекладкой множества инженерных коммуникаций. В связи с этим и приходится вносить коррективы в транспортную систему города.
© РИАМО
, Николай Корешков
Готовность «Рубцовской» сейчас составляет 20%. Полным ходом ведется бетонирование основных конструкций станции.
© РИАМО
, Николай Корешков
Станция «Рубцовская» входит во второй пусковой этап северо-восточного участка БКЛ.
© РИАМО
, Николай Корешков
Это станция мелкого заложения на глубине 20 метров и сооружается открытым способом.
© РИАМО
, Николай Корешков
Земляные работы выполнены на 62% – из почти 132,9 тысячи кубометров грунта взято более 89,5 тысячи кубических метров.
© РИАМО
, Николай Корешков
Станция «Шереметьевская» входит в третий пусковой этап северо-восточного участка БКЛ.
© РИАМО
, Николай Корешков
На сегодняшний день строительные работы на «Шереметьевской» выполнены на 14%, рассказал Сергей Жуков.
© РИАМО
, Николай Корешков
В мае 2019 года «Мосметрострой» планирует завершить строительство основной части тоннеля для эскалатора на станции «Шереметьевская».
© РИАМО
, Николай Корешков
«Эскалаторный тоннель готов на 83%. Его протяженность составит около 139 метров, из 185 колец уже выполнено 155», - рассказал Сергей Жуков.
© РИАМО
, Николай Корешков
Он добавил, что на осень этого года намечена сопряжение и сбойка с натяжной камерой.
© РИАМО
, Николай Корешков
По словам Жукова, строители также приступили к возведению основных конструкций центрального зала станции «Шереметьевская».
© РИАМО
, Николай Корешков
Параллельно на поверхности продолжается разработка грунта котлована будущего вестибюля. Из почти 21,9 тысячи кубических метров выполнено порядка 16,4 тысячи кубометров – 60%.
© РИАМО
, Николай Корешков
«Шереметьевская» - станция глубокого заложения, она сооружается закрытым способом на глубине в 71 метр.
© РИАМО
, Николай Корешков
В настоящее время ведутся работы по проходке горных выработок для последующего строительства станционных тоннелей и пересадочного узла на «Марьину Рощу» Люблинско-Дмитровской линии.
© РИАМО
, Николай Корешков
Здесь применяют метод буровзрывных работ (БВР) и ручной способ с помощью отбойных молотков и малой механизации.
© РИАМО
, Николай Корешков
Тоннелепроходческий комплекс (ТПМК) Herrenknecht S-755 «Наталья» стартовал в сторону будущей станции «Стромынка» в третьем квартале 2017 года. Он прошел около 2,4 километра через строящуюся «Рубцовскую», под рекой Яузой и железнодорожными путями Казанского направления. Проходка велась на глубине 30 метров.
© РИАМО
, Николай Корешков
Общая длина Большой кольцевой составит 70 километров, на ней разместится 31 станция. Она разгрузит действующие станции внутри кольца, а также Кольцевую линию подземки.
© РИАМО
, Николай Корешков
После запуска Большое кольцо позволит пассажирам экономить до 30 минут в день на поездках по метро, минуя центр города. Запускать новые станции на БКЛ будут поэтапно.
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