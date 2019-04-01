С 30 марта по 5 апреля в Москве вновь закрыли участок Сокольнической линии метро от «Красносельской» до «Бульвара Рокоссовского». Это делается для строительства северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ), которая облегчит путь многим пассажирам и разгрузит подземку. Корреспондент РИАМО посмотрел, как идут работы на новых станциях БКЛ - «Шереметьевской» и «Рубцовской».