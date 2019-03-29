РИАМО – 29 мар. В ходе реставрации дома в Сеченовском переулке в столице специалисты обнаружили печь, облицовка которой выполнена изразцами в стиле модерн, находка была скрыта за листами гипсокартона, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Весной прошлого года Мосгорнаследие согласовало проект реставрации данного памятника, месяц назад начались работы. Специалисты вышли на объект и начали с укрепления фундамента и расчистки стен. Под одним из гипсокартонных коробов в мезонине здания на днях была сделана замечательная находка – печь, часть которой облицована изразцами с растительным орнаментом, характерным для стиля модерн», – заявил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Глава Мосгорнаследия добавил, что, судя по внешнему виду, изразцы неоднократно покрывались краской.

«В связи с находкой будет корректироваться проект реставрации, чтобы вернуть печи и изразцам исконный вид», – подчеркнул Емельянов.

Печь состоит из двух частей. Верхняя выложена выкрашенными светло-коричневой краской модерновыми изразцами. В нижней части располагалось зеркало. Сейчас место, где оно находилось, заложено современной белой плиткой.

Главный дом городской усадьбы в Сеченовском переулке стоит на каменном цоколе. Усадьба появилась в 1820-е годы и претерпела за годы множество изменений. Одна из самых значительных перестроек относится к концу XIX века, когда дом по документам числился за супругой архитектора Константина Терского.

«Домовладение использовалось в основном как доходный дом. Последними хозяевами были врач Леонид Иванов с супругой. При них фасад вновь заменили и выполнили его в духе популярной тогда неоклассики. Такой можно наблюдать постройку до сих пор», – разъясняется в материале.

На протяжении ХХ века в здании проводились многочисленные перепланировки, обустраивались дополнительные помещения, менялась конфигурация кровли. Был повышен уровень крыши, на восточном фасаде срубили венчающий карниз, а по северному фасаду появились широкие оконные проемы. Однако основная планировка здания была сохранена.