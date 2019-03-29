РИАМО - 29 мар. Глава Воскресенского района Подмосковья Олег Сухарь и руководитель районной администрации Виталий Чехов поздравили победителей регионального и муниципального этапов всероссийской олимпиады – школьников и их педагогов, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

«С каждым годом олимпиадное движение набирает популярность среди школьников района. В 2019 году муниципалитет на областном этапе представил рекордное количество участников. Призерами стали 33 учащихся школ, лицеев и гимназий, а победителями – восемь человек», – говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, в 2018 году всего было 12 призеров и шесть победителей. 56 школьников в этом году стали победителями муниципального этапа олимпиады.

Благодарностью за подготовку юных учеников отметили 192 педагогов.