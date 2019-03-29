РИАМО - 29 мар. Столичные следователи организовали доследственную проверку по информации из СМИ об оставлении в опасности малолетних детей во время пожара, сообщила РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

«В квартире жилого дома произошло возгорание, после тушения которого спасатели производили осмотр квартир, и услышали детский голоса. Поскольку никто не открывал, спасатели вскрыли дверь, и обнаружили двоих малолетних детей, находившихся дома одних», – сказала собеседник агентства.

По данному факту следственными органами организована доследственная проверка. Следователи проверят все обстоятельства, указанные в статье.

«Устанавливаются родители детей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – подчеркнула Иванова.

По данным ряда СМИ, родители оставили своих двух маленьких детей в запертой квартире в Москве. В это время в многоэтажке начался пожар. В квартире находились пятилетняя девочка и младенец в люльке. По словам спасателей, они успели надышаться дымом.